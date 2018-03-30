Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Yeşilyurt’ta Ulusal Satranç Turnuvası

Yeşilyurt’ta Ulusal Satranç Turnuvası
  • 31.03.2018
  • 0

Yeşilyurt Belediyesi’nin desteğiyle Satranç Malatya İl Temsilciliği’nin koordinesinde gerçekleştirilen 4.Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası’nın bu yıl 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

  “Aklına sağlık’ sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı, 16 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek ve toplamda sporculara 16 bin TL ödül dağıtılacak.

  Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan turnuvanın yönergesi açıklandı.

  Turnuva kapsamında her kategoride 64 sporcu mücadele edecek. 12 Nisan’da kayıtların tamamlanmasının ardından 14 Nisan’da 09.00-09.30 saatleri arası kayıt kontrol yapılarak, ilk tur müsabakaları oynanacak.

  İsviçre sistemine göre 6 tur üzerinden oynanacak olan turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek.

  14 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan turnuva, 15 Nisan Pazar günü tamamlanacak ve hemen ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."