Yeşilyurt’ta Ulusal Satranç Turnuvası

Yeşilyurt Belediyesi’nin desteğiyle Satranç Malatya İl Temsilciliği’nin koordinesinde gerçekleştirilen 4.Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası’nın bu yıl 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

“Aklına sağlık’ sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı, 16 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek ve toplamda sporculara 16 bin TL ödül dağıtılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan turnuvanın yönergesi açıklandı.

Turnuva kapsamında her kategoride 64 sporcu mücadele edecek. 12 Nisan’da kayıtların tamamlanmasının ardından 14 Nisan’da 09.00-09.30 saatleri arası kayıt kontrol yapılarak, ilk tur müsabakaları oynanacak.

İsviçre sistemine göre 6 tur üzerinden oynanacak olan turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek.

14 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan turnuva, 15 Nisan Pazar günü tamamlanacak ve hemen ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yeni Malatya Gazetesi