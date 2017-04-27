Yılan Isırdı, Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

Köydeki evlerinin bahçesinde yılan tarafından ısırılan genç kız, Kara Havacılık Alayı’ndan gönderilen helikopterle hastaneye yetiştirildi

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Ķöklükaya mahallesinde (köyünde) oturan Öznur Çiçek’i (18) bahçede olduğu esnada ayağından yılan ısırdı. Genç kız, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Yılan’ın ısırdığı Çiçek, acılar içerisinde yerde kalırken, ailesi durumu 112 sağlık görevlilerine iletti. Ambulans için mesafenin uzak olması ve hava ambulansının başka görevde olması nedeniyle Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan destek istendi.

Alay komutanlığından askeri sağlık ekibiyle birlikte havalanan helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirilen Çiçek, ambulansla acil servise kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com