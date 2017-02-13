Yıldız Basketbolcular Yarı Finalde

Malatyalı Basketbolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları sonunda yarı finale çıktı.

Anadolu Yıldızları Basketbol Ligi Çeyrek Final Müsabakaları 9-12 Şubat tarihlerinde 12 ilin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Müsabakalarda başarılı bir performans ortaya koyan Malatya takımı, hem erkek hem de kızlarda adını yarı finale yazdırdı.

Malatya ekipleri, 10-12 Mart tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi