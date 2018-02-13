Yıldız Kız- Erkek Eskrim Şampiyonası

Malatya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız Erkek ve Kız Eskrim Şampiyonası sona erdi.

Turgut Özal Eğitim ve Antrenman Spor Salonu’nda Doğanşehir Ortaokulu, Malatya TED Koleji ve Türk Telekom Ortaokulu’ndan 21’i kız 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda sporcular birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Yıldız Erkekler Kılıç: 1. Yasin Karakuş Doğanşehir Ortaokulu, 2. Hasan Gülece Türk Telekom Orta Okulu, 3. Alp Kaan Güven TED Koleji, 3. Sabri Atilla Doğanşehir Orta Okulu,

Yıldız Kız Kılıç: 1.İrem Ürkmez Doğanşehir Orta Okulu, 2.Busenur Erbatan Doğanşehir Orta Okulu, 3. Melike Bozkurt, Doğanşehir Orta Okulu,3. Sıla Çakaş Doğanşehir Orta Okulu,

Yıldız Erkek Flore: 1. Ali Ata Aslan TED Koleji.

Yıldız Kız Flore: 1. Ajlan Doğan TED Koleji.

Epe Erkek: 1. Tolga Özgül TED Koleji.

Epe Kız: 1. Elif Naz Koç TED Koleji.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Dereceye giren sporcular, 18-21 Mart’ta Nevşehir’de düzenlenecek olan Türkiye Okullar Arası Şampiyona’da mücadele edecek.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi