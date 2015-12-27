“Yine Rekor Kıracak..”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde partililerle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti.

Beraberinde AKP İl Başkan Yardımcısı Hakan Kahtalı ve yöneticilerle birlikte Doğanyol ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Çalık, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey’i ziyaret ederek, burada ilçedeki muhtarla sohbet toplantısına katıldı.

Milletvekili Çalık, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinin 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Erdoğan’a vereceği destekle yine rekor kıracağını söyleyerek, Doğanyol’un son 12 yılda çok önemli hizmetler aldığını ve ilçeye yaptırılan hükümet konağının yakında hizmete gireceğini ifade etti.

Çalık, hiçbir banka şubesinin olmadığı Doğanyol ilçesine Ziraat Bankası tarafından bir şube açılacağını, bunun için girişimlerde bulunduklarını, yer tesliminin yapıldığını ve bankanın çok yakında ilçe halkına hizmet edeceğini belirtti.

Çalık, Pütürge-Doğanyol arasındaki karayolunun yapımı içinde projenin bittiğini ve çalışmalara önümüzdeki yıl içerisinde başlanılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak ise Milletvekili Çalık, “Tek bir cümle söylüyorum, bir çatı adayı var, birde milletin adayı var. Allah nasip ederse, milletin adayını, milletin vereceği oy ile milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilecektir. Doğanyol her zaman bütün seçimlerde AK Parti’nin yanında oldu. Her daim bu desteği dimdik duran, sağlam iradesini gösteren Recep Tayyip Erdoğan sayesinde aldık, biliyoruz. İnşallah Doğanyol ilçeler arasında en yüksek oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan’a destek verecektir” dedi.

Çalık toplantıdan sonra muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm için gereken her türlü desteği vereceğini ve takipçisi olacağını söyledi.

PÜTÜRGE İLÇE ZİYARETİ

Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindeki AKPliler Pütürge ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Çalık ve beraberindeki heyet ilçe girişinde Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı.

İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet ederek cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan için destek isteyen Çalık, Belediye tarafından yapılan Kültür Merkezi’ni gezdi. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat burada aşevi yapımı için hazırlık yaptıklarını ve günlük yemekleri muhtaç durumdaki vatandaşların evlerine tek tek götürerek teslim edeceklerini söyledi. Çalık, kısa sürede içerisinde hayata geçirilen Kültür Merkezi ve Aşevi projesi için Polat’a teşekkür etti.

Kültür Merkezi’nde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden Çalık, Pütürge ilçesinin güzel bir ilçe hastanesine kavuşturulduğunu ve eksikliklerin kısa sürede giderileceğini belirtti.

Milletvekili Çalık, “Gezi olayları ile arkasından yaşadığımız sürece 17 Aralık, 25 Aralık süreçlerine, paralel yapıya dönüp hepimizin tekraren bakması gerekir. Bunlar nerden çıktı, uluslar arası işbirlikçileri kimler, herkesin çok iyi görüp bakması lazım. Şuanda uluslar arası işbirlikçiler, paralel yapı dahil olmak üzere Türkiye’nin omurgasına tekme atmak istediler, yerle yeksan etmek istediler. Ama binlerce kez şükürler olsun, çok güçlü bir lider vardı, ne Gezi olaylarında, ne 17 Aralık’ta, ne de 25 Aralık’ta Türkiye’yi bir anayasa kitapçığı fırlatıldığı dönümdeki gibi yerle bir edemediler. Sadece bir anayasa kitapçığı fırlatıldığı için bir gecede Türkiye’nin cebinden 50 milyar dolar çıktı. Eğer o gün bu hadiseler yaşanmış olsaydı Türkiye’nin nerelerde olduğunu siz tasavvur edin” diye konuştu.

30 Mart seçimlerinde Pütürge ilçesinin elde ettiği başarıdan dolayı kendisinin bir Pütürgeli olarak çok mutlu olduğunu belirten Çalık, “Türkiye’de en çok oy alan ilçe unvanını bana yaşattınız, nüfus cüzdanında Pütürge yazan kardeşinize yaşattınız. Bana bu gururu yaşatan Pütürgelilere binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi.

Çalık, Pütürge’ye yeni bir hükümet konağı yapımı için projenin hazırlandığını belirterek, yer tespiti için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalık, toplantıda muhtarlardan gelen talepleri de dinleyerek, sorunların çözümü için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.