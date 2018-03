YMS’de Sağlık Kontrolu

Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatya Spor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.



Müjde Hastanesi’nde gelen futbolcular, ilk olarak EKG’den geçti. Futbolculara daha sonra kan ve idrar tahlili yapıldı. Sağlık kontrolü esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan orta saha oyuncusu Enis Kahraman, yeni sezona bomba gibi hazırlanacaklarını söyledi. Kahraman, yaz tatilinde dinlendiğini ancak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz sezondan kalmış bir davamız var. Play-off’tan talihsiz bir şekilde geri döndük. Bu sene çok iyi bir kamp dönemiyle beraber direk Bank Asya 1. Lig’e çıkacağımıza inanıyorum. Bu işi baştan sıkı tutarak, devam edeceğiz” dedi.



İyi bir ekip olduklarını kaydeden Kahraman, “Takımda iskelet kadro korundu. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Onlarında kamp sürecinde takıma katılması çok iyi oldu. Yeni gelen arkadaşlarımızla kamp sürecini beraber geçireceğiz ve birbirimizle kaynaşacağız. İki etap olan kamp çalışmalarını iyi değerlendirerek, sezona çok iyi başlamak istiyoruz” diye konuştu.

Genç futbolcu taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Geçtiğimiz sezon Play-off’tan eli boş döndük. Talihsiz bir şekilde elendik. Ama bu sene taraftarımızın ve Malatya halkının da desteğiyle beraber; birlik, beraberlik, bütünlük içinde bu işi başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



Kaleci Mesut Balkan ise, geçtiğimiz sezonda Bank Asya 1. Lig’i ellerinden kaçırdıklarını kaydetti. Tecrübeli kaleci, yeni sezona en iyi şekilde başlayıp, mutlu sona ulaşmak istediklerini belirterek, “Adana Demirspor karşılaşmasından sonra belirli bir süre üzerimizden stres ve sıkıntıyı atamadık. Gerçekten çok üzüldük. O maçı geçsek, final oynama şansımız çok yüksekti. Bank Asya 1. Lig avucumuzun içindem kayıp gitti. Ama artık onun etkisinden kurtulmamız gerekiyor. Yeni bir sezona başlayıp, yeni bir adım atıyoruz. Bank Asya 1. Lige çıkmak istiyoruz. Onun için tatilimizde arınmış bir şekilde geldik. İyi bir şekilde hazırlıklarımıza başlayacağız” dedi.



Balkan, yeni sezon için yapılan transferleri de değerlendirerek, “Geçtiğimiz sezon ne kadar doğru transferlerin yapıldığı görüldü. Yapılan yeni transferlerde çok iyi oldu. Birçok arkadaşımızla bir arada oynamıştık. Hepsi birbirinden kaliteli futbolcular. Yeni eski diye bir ayrım yok. En kısa zamanda takım olup, başarıyı yakalayacağız” diye konuştu.



Takım olarak Bank Asya 1. Lig’e çıkmak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi vereceklerini kaydeden Balkan, “Şampiyonluk için her şeyimizle hazırız. Kamp çalışmalarını çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bu kulüp her şeyiyle Bank Asya’ya oynamayı hak ediyor. Bize düşen sahada görevimizi yapmak. Onun için kampta en iyi şekilde hazırlanacağız. Sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.



Tecrübeli kaleci, rekabetin başarıyı getireceğini söyleyerek, şöyle konuştu:



“Kalede güzel bir rekabet olacak. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Bu hepimiz için geçerli. Kim olursa olsun takımın başarısı için en üst düzeyde performans sergileyecektir.”

