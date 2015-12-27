YMS’de Son Gün Transferi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor, transferin son gününde Bugsaşspor’dan Enis Kahraman’ı kadrosuna kattı.
2010-2011 sezonunda kadrosunu tamamen yenileyen Yeni Malatya Spor, transferin son gününde Bugsaşspor’dan Enis Kahraman’ı renklerine bağladı. Orta sahada oynayan Enis’in Malatya’ya gelerek, sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, “Enis Kahraman’ı da kadromuza katarak, transferi noktaladık. İyi transferler yaptık. İyi bir ekip olduk. Takım birkaç hafta içerisinde kendisini gösterecektir” dedi.
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