Yolda Kazık Var, Gören Yok!.

Mehmet Buyruk Caddesi’nden kent merkezine gelişte Atatürk Anıtı yanı Yunus Emre Caddesi’ne (Kanalboyu’nun stad tarafı) dönüş yolu üzerinde bulunan metal bir borunun, niye kaldırıma değil de yol üzerine konulduğu, bunun trafik güvenliği açısından yarattığı tehlikenin niye görülmediği anlaşılamadı.

Yunus Emre Caddesi’nin dönüşündeki borunun üzerindeki metal plakada “Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Hattı Katodik Koruma* Ölçüm Kutusu” yazısı okunurken, bu borunun araç trafiğinin işlediği yolun üzerinde bulunmasının, trafik güvenliğinin yanı sıra doğalgaz şebekesinin güvenliği açısından da sorun yaratabileceği belirtilirken, Belediye, Trafik, Doğalgaz şirketi gibi sorumlu kuruluşların, doğalgaz şebekesiyle bağlantılı borunun bulunduğu yerin elverişsizliğini bir türlü görmemiş olması şaşırtıyor.

Yoldaki boruya 50 metre mesafede, eski Öğretmenevi’nin karşısındaki kaldırım üzerinde de aynı tesisatın bulunduğu gözlenirken, uygun olanın söz konusu ölçüm ünitesinin bağlantısının bu örnekteki gibi kaldırımda bulunması gerektiği, hatta bunun dahi kaldırımla yol arasındaki yüksekliğin yetersizliği nedeniyle yine güvenlik sorunu yaratabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşlar, yol ortasındaki “kazığa” tepki göstererek, yarattığı tehlikeyi sorumlu olması gereken kurumları yönetenlerin artık farketmesi gerektiğini ifade ediyor.

(*) KATODİK KORUMA: Bir tür metal koruma metodu.Metallerin bir çoğu su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu özellikle suyun içindeki veya toprağın altındaki metal borular için büyük bir risktir ve bu boruların yapıldığı metalin korozyona uğramaması için birçok koruma yöntemi geliştirilmiştir. Korozyonu önlemek için bu boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde, daha aktif bir metalin yerleştirildiği koruma metoduna ise galvanik usul katodik koruma denir. (Vikipedi)