Yolda Saldırıya Uğradı

Malatya’da bıçakla yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Caddesi Turgut Temelli Caddesi kavşağına yakın bir yerde meydana geldi. Yolda yürüyen Ziya Şahbaz (52), bir kişi tarafından ayağından bıçaklandı. Çevredeki esnafların 112 Acil Servisi’ni aramaları üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı şahsı devlet hastanesine götürdü. Şahsın durumunun iyi olduğu belirtilirken, zanlının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.