İnönü Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek okulu öğrencileri tarafından Malatya Park AVM’de yöresel kıyafetler sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi fuaye alanında açılan sergide Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin el emekleri ile hazırladıkları yöresel kıyafetlerin sergilendiği ‘’İlmeklerle Memleketim’ isimli sergi 2 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Serginin açılışına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Recep Karabulut, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Recep Karabulut, hazır giyim üretici teknoloji programı öğrencileri tarafından yapılan yöresel kıyafetleri geçtiğimiz günlerde bir defile ile üniversitede beğeniye sunduklarını belirterek bugünde açtıkları sergi ile kıyafetleri Malatya halkının beğenisine sunduklarını ifade etti.

Sergilerinin 13-14 Mayıs tarihlerinde Malatya Park AVM’de açık olacağını ifade eden Karabulut, “Tüm halkımızı öğrencilerimizin yapmış olduğu rengarenk ilmeklerle memleketim sergisine bekliyoruz” dedi.

İha