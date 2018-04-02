Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Yücel İldiz İstifa Etti

Yücel İldiz İstifa Etti
  • 03.04.2018
  • 0

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile Eskişehirspor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz” dedi.

İldiz, 1997-1998  ve 1999-2000 sezonlarında Malatyaspor ve 2015- 2016 sezonunun bir bölümünde Yeni Malatyaspor’da  teknik direktör olarak görev yapmıştı. İldiz’in çalıştırdığı Malatyaspor, 1999- 2000 sezonunda Süper Lige yükselmişti.

Bu arada, Eskişehirspor’da teknik direktörlük için 1980’li yılların ikinci yarısında Malatyaspor’da da görev yapan Yılmaz Vural’ın adının geçtiği bildirilirken, Vural kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

Eskişehir, iha- malatyahaber.com 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."