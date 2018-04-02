Yücel İldiz İstifa Etti

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile Eskişehirspor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz” dedi.

İldiz, 1997-1998 ve 1999-2000 sezonlarında Malatyaspor ve 2015- 2016 sezonunun bir bölümünde Yeni Malatyaspor’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. İldiz’in çalıştırdığı Malatyaspor, 1999- 2000 sezonunda Süper Lige yükselmişti.

Bu arada, Eskişehirspor’da teknik direktörlük için 1980’li yılların ikinci yarısında Malatyaspor’da da görev yapan Yılmaz Vural’ın adının geçtiği bildirilirken, Vural kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

Eskişehir, iha- malatyahaber.com