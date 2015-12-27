

Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, takımın toparlanması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



“ZAMAN ÇOK DAR”



Kılıç, “Bozüyükspor maçından sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Belli eksiklerimiz olduğunu zaten tespit etmiştik. Onu da hem kendi aramızda konuşarak hem de sahada gidermeye çalışıyoruz. Tabi zaman çok dar. Hem eksiklerimizi giderip hem de maç oynamak zorundayız”İç sahadaki maçlar her zaman büyük önem taşıyor. Taraftarlarımızın da beklentileri var. Bu beklentileri çok iyi biliyoruz. Hafta sonu sahamızda Turgutluspor ile karşılaşacağız. Turgutluspor da bu ligin iyi ekiplerinden ve büyük yatırım yaptılar. Biz artık kazanmak istiyoruz. Kazanarak bir takım şeyleri daha kolay çözeceğimize inandığımız için kazanmak istiyoruz. Kazanacağımızı da düşünüyoruz. Maçı kazanma arzusu çok önemli. Biz bunu en üst seviyeye çekmek zorundayız. Zor bir rakip ve zor bir maç olacak. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok” diye konuştu.



“BİRE BİR GÖRÜŞÜYORUZ”



Futbolcularla bire bir görüşmeler yapıyoruz diyen Kılıç, “Kamp çalışmalarından itibaren futbolcularımızla sık sık görüşüyoruz. Hem taktik üzerinde hem de futbolcularla psikolojik anlamda bire bir görüşmeler yapıyoruz. Ama çok uzun zamandır bir şeyler oturmuş. Tabi bunları yıkmakta biraz zor. Mesafe almak gerekiyor. Bir defa yaşamları da biraz disiplinsiz gibi geldi. Tesiste daha farklı uygulamalar, oyuncuların daha böyle istim üzerinde olmaları, sadece işlerine odaklanmaları konusunda çok özen gösteriyoruz. Sonuçta kulüp birçok vecibelerini yerine getirmiş. Daha önceki yönetim olsun, şu anki yönetim olsun ellerinden geleni yapmışlar. Artık bir şeyler verme zamanı geldi. Oyuncularımızda bunun farkında. Bunun içinde özveriyle çalışıyorlar. Sanıyorum kısa süre içinde büyük dönüşler yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

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