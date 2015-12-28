PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, güzel bir futbolla Kardemir Karabükspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Yaşanan terör olaylarını kınayan Ravcı, “Terör olaylarının yaşandığı bir dönemde futbolu konuşmak oldukça zor. Kulüp olarak son dönemde yaşanan terör olaylarını lanetliyor ve kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimiz milletçe teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız” dedi.

Ravcı, Kardemir Karabükspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, güzel bir futbolla istediklerini sonucu almak istediklerini dile getirdi.

Ligdeki ilk galibiyetlerini Alanyaspor karşısında aldıklarını anımsatan Ravcı, “Geçen sezon Süper Lig’den düşen bir takım ve iyi bir kadroya sahip. Süper Lig’deki kadrolarından bir çok oyuncu hala duruyor. Zor bir maç olacak. Biz de ligin yeni takımıyız. İyi bir futbolla güzel bir sonuç alarak Malatya’ya dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Ravcı, milli takımın maçları nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, yerli ve yabancı oyuncuların takıma uyum sağladığını, bunun sahaya da yansıyacağını kaydetti.

Nijerya Ümit Milli Takımının kampında bulunan Azubuike’nin Kardemir Karabükspor maçına yetişmesinin zor olduğunu dile getiren Ravcı, “Bizi üzen tek şey Aydın’ın sakatlığı oldu. Tecrübeli futbolcumuz ayak bileğinden sakatlandı ve büyük ihtimalle en az 3 hafta takımdan uzak kalacak. Bunun dışında Nijerya Ümit Milli Takım kampında bulunan Azubuike’nin eksikliği var. Genç oyuncumuz Karabük maçına yetişemeyecek. Oyuncumuzu maça yetiştirmek için elimizden geleni yaptık ama bizim maçtan bir gün önce onların da maçı var. Takımımızda her oyuncu çok kaliteli. Onun yerine oynayacak futbolcu da takıma elinden gelen katkıyı sunacaktır. Umarım Alanya maçıyla birlikte yakaladığımız çıkış Karabük maçıyla sürer” şeklinde konuştu.