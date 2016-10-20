“Zor Bir Süreçten Geçtiğimiz Ortada”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Muhtarlar Günü nedeniyle, mahalle muhtarları ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen yemekli toplantıya Vali Mustafa Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanısıra, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Genel Sekreter Ercan Turan, Kaymakamlar, ilçe Belediye Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Muhtarlar Dernek Başkanları ile 700 civarında muhtar katıldı.

Muhtar Türkol: Muhtarlarımız mahallelerinde devleti temsil etmektedirler

Yemek öncesi, programa katılan muhtarlar adına bir konuşma yapan Niyazi Mahallesi Muhtarı Cemalettin Türkol “15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyor, bu hain darbe girişimini bertaraf eden ve destan yazan kahraman 79 milyon yüce milletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Bu darbe girişimine karşı fedakârca, kahramanca karşı çıkan siyasi parti genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Muhtarlarımıza her daim değer veren, her zaman onların yanında olan özellikle de 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Siyasi Parti Genel Başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm haziruna kalbi şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlık teşkilatı 187 yıl geçmişi olan en demokratik bir kurumdur. 1829 yılında Padişah II. Mahmud tarafından hayata geçirilen bir sistemdir. Muhtarlık, yerel yönetimin ve demokrasinin en önemli unsurudur. Muhtarlarımız mahallelerinde devleti temsil etmektedirler” dedi.

Başkan Çakır: Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği değer, halka verilmiş bir değerdir

Bütün muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, “Bizler muhtarlığı gerçekten önemli bir kurum olarak görüyoruz. Sahada muhtarlarımız ile birlikte el ele vererek vatandaşımızın, halkımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Köylerimizi, mahallelerimizi, kırsal yörelerimizi merkezimizi hep birlikte kalkındırmayı temel vazifemiz olarak görüyoruz. Dolayısıyla bugün burada bizleri kırmayarak gelen bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.

Muhtarımız mümkün olduğu kadar yerlerinde ziyaret etmek istiyoruz, böyle farklı programlarda biraraya gelmek istiyoruz. Dolayısıyla Muhtarlar Günü de buna iyi bir fırsat oldu. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara vermiş olduğu değer aslında halka verilmiş olan bir değerdir. Çünkü muhtarımızı direk halkın içerisinden gelen, tabandan gelen ve ülkemizin farklı kılcal damarları olarak göreceğimiz halkın temel temsilcileri olarak eğer algılarsak; Cumhurbaşkanımızın da halka ne kadar değer verdiğini buradan anlamış oluruz” dedi.

Hepimizin görev ve sorumluluğu aslında insana hizmet

Başkan Çakır, “Aslında hepimizin görev ve sorumluluğu insana hizmet ve bizler hep halka hizmet düsturu ile yola çıktık. İnsanlarımıza hizmet etmek için buradayız. Büyükşehir olduk; biz yükü ve sorumluluğu daha çok omuzlarımızda hissederek, aslında bir hizmetkar olduk. Bunu da sadece merkezde değil bütün kırsal mahallelerimize kadar inşallah hizmet olarak yansıtacağız.

Bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmaları burada tek tek anlatmama gerek yok, sizler bölgenizdeki çalışmaları biliyorsunuz. Şu anda asfalt ile ilgili bitüm alımında biraz sıkıntımız var bu nedenle kış programlarımızda gecikme oluyor. Buna rağmen bu yıl içerisinde 700 km’nin üzerinde asfalt çalışması bitirdik. Bununla birlikte şunu da belirtmeliyim ki 15 Temmuz Darbe gecesi ile birlikte iş makinaları ve araçlarımızı askeri birliklerin etrafında konuşlandırdığımız için hizmet programımızda bir aydan daha fazla bir sarkma oldu

Öte yandan muhtarımız yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesinden bahsetti. Evet gerçekten de büyük bir tehlike atlattık. Bu nedenle bizlerin bir ve beraber olmamız lazım. Biz terörün her türlüsüne karşıyız ve lanetliyoruz. Şu anda da PKK ile bir mücadele sözkonusu, bugün Irak topraklarında, Musul’da PKK ile mücadele ediliyor, içeride PKK ile mücadele ediliyor. Ayrıca hain Fetö çetesi ile mücadele ediliyor. Zor bir süreçten geçtiğimiz ortada. Bizlerin bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Bu süreci sulandırmak isteyen alçaklara da fırsat vermememiz lazım. Bu süreçte muhtarımızın da çok büyük bir çoğunluğu gece sabahlara kadar nöbet tuttu. Bu nedenle de bütün muhtarımızı ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Toprak: Muhtarlarımız vazgeçilmez ve idarenin en önemli unsurudur

Vali Mustafa Toprak da yaptığı konuşmada, “Muhtarlar Gününüz hayırlı, uğurlu olsun. Ben özellikle bu günü bizlere kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerine, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim gönlümüzde, ruhumuzda, benliğimizde idarenin en temel taşı en ücra noktada vatandaşlarımızın sesi olan muhtarlarımızın kıymeti, bizim gönlümüzde zihnimizde ifade ettiğimiz gibi. Ama bunun bir gün olarak kutlanması ve verilen değerin ortaya çıkarılması ayrı bir önem ifade ediyor. Bu nedenle minnettarlığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Muhtarların vazgeçilmez ve idarenin en önemli unsuru olduğunu ifade eden Vali Toprak, “Muhtarlarımız 7/24 saat görev yapıyorlar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için daima görev yapan, uyumadan sıkılmadan her şartta görev yapan emniyetimiz, jandarmamız, askerlerimiz gibi muhtarlarımızda herhangi bir şekilde mahallelerimizde ne varsa adeta uyku uyumadan, idarenin ilgili birimleriyle de birlikte hareket ederek görevlerini yapıyorlar.

Evet, muhtarlarımız vatandaşlar ile idare arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Ayrıca son günlerde şu tespit te var; bir taraftan da ülkemizin, şehirlerimizin, yörelerimizin, mahallelerimizin güvenliği noktasında da bir köprü vazifesi görevini de yapıyorsunuz ve oralarda oluşan, oluşabilecek, toplumumuzu sıkıntıya sokabilecek her türlü olay ve beklentiyi de anında ilgili birimlere bildiriyorsunuz. Onun için bu ulvi görevinizde ilin Valisi olarak bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.

Büyükşehir ile birlikte belediyelerde Muhtarlık işleri Daire Başkanlığı kuruldu. Bu da sizlerin Belediye ile ilgili müracaatlarınızda, talip ve istekleriniz açısından önemli bir unsurdur. Tabi bunların hepsinden daha da önemli olan şu; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımın muhtarlarımıza ve muhtarlarımız şahsında halkımıza vermiş olduğu önemin ve değerin bir işareti olarak 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olmasından da öte kendisinin orada tüm muhtarlarımızı, 5 yıllık dönem içerisinde her birini Külliyede misafir ederek sizleri onurlandırarak, sizlere değer vererek, sizlerin meramlarınızı dinlemesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemdir ” dedi.

Muhtarlardan Başkan Çakır’a ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı ve bazı mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan bazı muhtarlar Büyükşehir Belediyesinin büyük işler ortaya koyduğunu, Malatya’nın her bölgesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığını söylediler.

15 Temmuz gecesinde Malatyanın asla unutamayacağı tatsız olayların cerayan ettiğini belirten muhtarlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın o gün darbe girişimine karşı sergilediği tavır, ortaya koyduğu çabayı hepimiz gördük. Bu işin buradaki kahramanlarından biridir başkanımız. Böyle günleri Allah bir daha yaşatmasın. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı artık çok büyük, fakat Büyükşehir belediyemiz her türlü beklentiyi karşıladı. Nereye gitsek, kafamazı nereye çevirsek Büyükşehir belediyemizin hizmetiyle karşılaşıyoruz. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Bütün muhtarların gününü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye’nin karanlık günleri geride bıraktığını söyledi.

Herkesin el ele verip bu ülkeye hizmet etmesi gerektiğini belirten Başkan Çakır, “15 Temmuz gecesi yaşananlar ve sonrasından gördüklerimiz bizi daha çok hizmet etmek için kamçıladı. Biz dur durak bilmeden hizmet etmeye yatırımları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Muhtarlarımızı bu aşamada yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Ziyarette, Muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a tablo ve çiçek hediye ettiler.

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