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Malatya Haber -

Gündem

O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu. Sürgü...
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın hakları ele alındı....
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve KADEM Malatya Temsilciliği ortaklaşa etkinlikler düzenlediler. Yeşilyurt Belediye...
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini ifade ederken, “Gelecek nesillere...
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
  Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu mevkiinde atıl durumda bulunan eski ilkokul binası ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi...
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
Cumartesi günü yapılacak olan AKP Kadın Kolları İl Kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal...
Özhan Toprağa Verildi
Özhan Toprağa Verildi
Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan’ın cenazesi toprağa verildi. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün…     Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
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O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
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