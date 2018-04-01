O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak

Gündem
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu. Sürgü...
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın hakları ele alındı....
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve KADEM Malatya Temsilciliği ortaklaşa etkinlikler düzenlediler. Yeşilyurt Belediye...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini ifade ederken, “Gelecek nesillere...
Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu mevkiinde atıl durumda bulunan eski ilkokul binası ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi...
Cumartesi günü yapılacak olan AKP Kadın Kolları İl Kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal...
Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan’ın cenazesi toprağa verildi. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün… Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....