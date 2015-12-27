’12 Bin Dolara Çıkıyor’

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 2013 yılından itibaren 12 bin doları aşacağını açıkladı.

Fırat Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Proje Teklif Çağrısı Toplantısı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Malatya Valisi Ulvi Saran, Tunceli Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taşkesen, AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, bölgedeki üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldılar. Toplantının açılışında konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, hacim olarak bakıldığında Türkiye’nin dünyada 26. büyük ekonomi ülkesi iken bugün 17. büyük ekonomi ülkesi haline geldiğini ifade ederek, “Dünyadaki yarışta Türkiye’miz gerçekten önemli mesafeler aldı. Bu tabi kendiliğinden olmadı. Bir takım politikalarla gerçekleşti. Uygun ortamın oluşmasıyla gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi siyasi istikrar ve güvendir” dedi. Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

“Çok şükür 2001 krizinden bugüne dünyada küresel kriz yaşandığı halde Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde büyüdü. 2002 yılında sadece 230 milyar dolar olan bir ekonomimiz vardı. Bütün ekonomimizi topladığınızda sadece 230 milyar dolardı. Bugün 2010 yılında, geçen yıl dünyanın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en derin krize rağmen, 2010 yılında 730 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Son hazırladığımız orta vadeli programda 730 milyar dolarlık bir milli gelire ulaşacağımız ortaya çıkıyor,

görünüyor. Yılın ilk 6 ayında yüzde 11 oranında bir büyüme sağladık. Avrupa’da yüzde 1-2 arasında büyümeler yaşanırken biz yüzde 11 oranında büyüme sağladık. Toplamda yıl ortalaması olarak da 6.8 oranında büyüme olacağını öngörüyoruz. Yani yüzde 7’ye yakın bir büyüme olacak. Küresel krizin etkisi ile kişi başına gelirimiz 10 bin doların biraz altına inmişti. Bu yine yüksek büyüme performansımız ile 2010 yılında 10 bin doları tekrar geçeceğiz. Orta vadeli programımız 2013 yılına kadar bir

perspektife sahip. 2013 yılına geldiğimizde de kişi başına geliri 12 bin doları aşacağız. Bunlar son derece sevindirici ve güzel gelişmeler.”

İşsizlik oranının azalacağını söyleyen Bakan Yılmaz, “Yıl ortalamasına baktığımızda geçen yıl yüzde 14 olan işsizlik oranı bu yıl 12.2’ye düşecek. Orta vadeli programımıza göre yüzde 11.4’lere kadar ortalamayı düşürmek. Yaz döneminde yüzde 10’larında altına doğru gidecek. Bütün dünyada, Avrupa’da işsizliğin düşürülemediği bir dönemde, giderek artığı bir dönemde buda son derece önemli bir performans” diye konuştu.

TUNCELİ VALİSİ’NDEN KALKINMA AJANSINA DESTEK

Tunceli Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taşkesen de “Hem kamu kesiminde, hem de özel sektörde planlama, organizasyon ve icraat aşamalarına bu motivasyonu yansıtmaya başladığımızda neticeleri de beraberinde gelmeye başlamıştır. Ülkemizin dünyanın gelişmişlik ligindeki makus tarihini yenmeye başlaması, içinde bulunduğumuz bölgemizin, Türkiye gelişmişlik ligindeki makus tarihini nasıl alt edebileceğimizin hususunda da bizlere ilham vermektedir. Artık ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi kendi zenginliklerimizi keşfetmeye ve büyütme zamanı gelmiştir. Yani bölgesel bazda da kendi insanına güvenme ve kendi potansiyeline inanma düsturlarının hayata geçirme sırası gelmiştir. İşte Kalkınma Ajanları bu gerçekten hareketle yerel düzeydeki saklı enerjiyi hayata ve ekonomiye kazandırma umuduyla faaliyete geçmeye başlamıştır. Bu sayede bölgesel farklılıklarda dengelenebilecektir” ifadelerini kaydetti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altunyuva ise “Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerine yönelik olarak faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, ülkemizin bu yeni kalkınma hamlesinde Mayıs ayında oluşturduğu kurumsal alt yapısı ile yerini almış oldu. Bölgemizin genel ve sektörel problemlerini tanımlayan, bu problemlerin çözümü için stratejiler geliştiren ve bu stratejilerin uygulanarak hayata geçirilmesi noktasında ilgili tarafları destekleyecek olan ajansımız ilk olarak çalışmalarına esas teşkil edecek, ajansımız tarafından uygulanacak mali destek programların çerçevesini belirleyecek 2010-2013 yılı bölge planını, bölgemizdeki tüm paydaşlarının aktif katılımı ile hazırladı” şeklinde konuştu.