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Malatya Haber -

2. Amatör Lige Devam Edildi

2. Amatör Lige Devam Edildi
  • 19.03.2018
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Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nda Malatya İdmanyurdu, deplasmanda Yeni Balabanspor’u yenerek, liderliği devraldı. B Grubu’nda ise Malatya Fenerspor, Hekimhanspor’u 4-2 mağlup etti.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ödrdüncü haftanın sonuçları şöyle:

A Grubu

Erkenek Hürriyetspor-Çatyol Belediyespor: 2-8

Şire Pazarıspor-Arapgirspor: 3-6

Yazıhan Belediyespor-Sancaktarspor: 1-1

Yeni Balabanspor-Malatya İdmanyurdu: 0-4

B Grubu

Polat Belediyespor-Ören Gençlik: 1-3

Malatya Fenerspor-Hekimhanspor: 4-2

Malatya Galataspor-Tandoğanspor: 2-1

Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 1-4.

Yeni Malatya Gazetesi

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