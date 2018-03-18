2. Amatör Lige Devam Edildi
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nda Malatya İdmanyurdu, deplasmanda Yeni Balabanspor’u yenerek, liderliği devraldı. B Grubu’nda ise Malatya Fenerspor, Hekimhanspor’u 4-2 mağlup etti.
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ödrdüncü haftanın sonuçları şöyle:
A Grubu
Erkenek Hürriyetspor-Çatyol Belediyespor: 2-8
Şire Pazarıspor-Arapgirspor: 3-6
Yazıhan Belediyespor-Sancaktarspor: 1-1
Yeni Balabanspor-Malatya İdmanyurdu: 0-4
B Grubu
Polat Belediyespor-Ören Gençlik: 1-3
Malatya Fenerspor-Hekimhanspor: 4-2
Malatya Galataspor-Tandoğanspor: 2-1
Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 1-4.
Yeni Malatya Gazetesi
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