Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

3 Bayan Futbolcuya Ceza!

3 Bayan Futbolcuya Ceza!
  • 27.12.2015
  • 0

Futbol Bayanlar Ligi 2. Kademe birinci grupta yeralan Malatya Gençlik ve Spor takımının, geçtiğimiz Pazar günü İnönü Üniversitesi sahasında Yalıspor ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra hakeme hakaret ettikleri iddiasıyla 3 futbolcusuna 3’er maç ceza verildi.

Kartalspor’un lider olduğu 5 takımlı birinci grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Malatya Gençlik ve Spor takımının son maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili karar Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verildi.

Kurulun verdiği cezalar şöyle açıklandı:

“1-Tülay KISAK (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

2- Berivan ÖZPOLAT (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

3- Merve ALADAĞ (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."