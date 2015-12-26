3 Bayan Futbolcuya Ceza!

Futbol Bayanlar Ligi 2. Kademe birinci grupta yeralan Malatya Gençlik ve Spor takımının, geçtiğimiz Pazar günü İnönü Üniversitesi sahasında Yalıspor ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra hakeme hakaret ettikleri iddiasıyla 3 futbolcusuna 3’er maç ceza verildi.

Kartalspor’un lider olduğu 5 takımlı birinci grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Malatya Gençlik ve Spor takımının son maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili karar Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verildi.

Kurulun verdiği cezalar şöyle açıklandı:

“1-Tülay KISAK (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

2- Berivan ÖZPOLAT (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

3- Merve ALADAĞ (Malatya Gençlikspor fut.) 04.05.2008 tarihinde oynanan Malatya Gençlikspor-Maltepe Yalıspor Bayanlar Ligi müsabakasından sonra, hakemin üzerine yürüyerek sözle hakaret etmekten 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,”