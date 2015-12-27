Özel Rahime Batu Okulları tarafından düzenlenen ‘Ailede Sevgi İletişimi’ konulu konferansa konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı. Vakkasoğlu konuşmasında, aile bütünlüğünün temelini sevgi, saygı, sabır ve sadakatin oluşturduğuna dikkatleri çekerek son yıllarda kültürel yozlaşmayla birlikte aile kurumunun kan kaybetmeye başladığını belirtti.



“Ailede sevgi iletişiminin sağlanabilmesi ‘3S’ kuralı vardır” diyen Vakkasoğlu, ” Birincisi sevgi ve saygı, ikincisi sabır, üçüncüsü de sadakattir. Kadınlar evlilikte 3 Z prensibini uygulaması gerekir. Zarif olmalı, ziyafet güzel olmalı, ziyaret olmalı ki evlilik güzel yürüsün. Peygamber Efendimiz(sav)`i sadece ibadetlerde değil, aile hayatında da örnek almalıyız. Efendimiz, eş sevgisini ibadet haline getirmiştir. Eşimizin haliyle hâllenip ona işlerinde yardımcı olmalıyız. Eşimizin sesine her zaman kulak vermeliyiz.” diye konuştu. Efendimiz (sav)’in Hz. Hatice yaşarken çok saygı ve sevgi gösterdiğini, vefatından yıllar sonra ona bağlılığını göstermek için yaşlı bir kadına eşinin arkadaşı olduğu için hürmet gösterdiğini belirten Vakkasoğlu, Hz. Peygamber’in onu kendi koltuğuna oturttuğunu vurguladı.



Aile sevgisinden yoksun kalan çocuklar, intikamlarını tüm insanlıktan alıyor diyen Vakkasoğlu, ” Evlilik aynı kaba kaşık sallamak, aynı yastıkta yaşlanmak, aynı rüyayı görmek ve farkına varmadan aynı şeyi düşünmektir. Evlilik kalbine karşı kalp bulmaktır. Son kalemiz olan ailemizin kahramanları kadınlar isterlerse kaleyi ayakta tutarlar ” diye konuştu.

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