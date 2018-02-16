Altuntop Milli Takıma Davet Edildi

Yüzme sporcusu Metehan Altuntop, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Avusturya’nın Graz kentinde 24-25 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Multination Gençler Yüzme Müsabakalarına katılmak üzere Milli Takıma davet edildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Metehan Altuntop, Açık Su Milli Takım Aday Kadrosu Seçme yarışlarında, hem Türkiye hem de kendi rekorunu egale ederek, Türkiye rekorunu kırmıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve İstanbul Tozkoparan’da gerçekleştirilen Açık Su Milli Takım Aday Kadrosu Seçme yarışmalarında erkekler 7 bin 500 metre serbest stilde 1:27:29.15’de tamamlayarak Türkiye rekorunu kırarak, birinciliği elde eden genç sporcu, milli takıma davet edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde yapılacak olan Multination Gençler Yüzme Müsabakalarına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün sporcusu,Metehan Altuntop, Milli Takım sporcusu olarak davet edildi.

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