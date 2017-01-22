Arapgir Mor Reyhanı Çay Oldu

Sadece Arapgir’de yetişen ‘Arapgir Mor Reyhanı’ndan üretilen çayla ilgili çalışmalarını Türk Patent Enstitüsüne (TPE) gönderdiklerini aktaran Prof.Dr. Hayaloğlu, TPE’nin kabul etmesi halinde Arapgir mor reyhanını tescillemiş olacaklarını söyledi

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, sadece Arapgir’de yetişen ve 200’e yakın aroması bulunan Arapgir mor reyhanından çay üretti.

Hayaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arapgir ilçesi Kozluk Mahallesi’nde yoğun olarak yetişen mor reyhanın geçmişten bu yana baharat olarak kullanıldığını söyledi.

Ailesi de mor reyhanı yetiştiricisi olan Hayaloğlu, reyhanı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmek için farklı çalışmalar yaptığını kaydetti.

Arapgir Belediyesinin de destek verdiği, 2014 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Arapgir mor reyhanına coğrafi işaret almak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) proje sunduklarını aktaran Hayaloğlu, TAGEM tarafından kabul edilen 3 yıllık projeye 232 bin lira destek verildiğini söyledi.

Ayrıca yöreye özgü mor reyhandan çay yaptıklarını dile getiren Hayaloğlu, reyhanı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek amacıyla başlattıkları çalışmayla şifa veren reyhanı çaya dönüştürdüklerini ifade etti.

Hayaloğlu, “Amacımız reyhanı sadece baharat olarak kullanmak değil, katma değeri yüksek ürünlere çevirmek. Bu amaçla reyhan çayı yaptık. Ön çalışmamızı, prototip çalışmalarımızı yaptık. 2017 yazında esas üretime başlayacağız. Laboratuvarda aldığımız cihazlarla reyhan çayının üretimini gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

– Antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri bulunuyor

Hayaloğlu, Arapgir mor reyhanından elde edilen çayın, diğer bitkisel çaylardan birçok yönüyle farklı olduğunu aktararak, “Reyhan çayı çok hafif bir çay. Diğer bitkisel çaylara göre çok hafif. Çayın piyasada bitkisel çaylar grubunda olmadığını gördük. Reyhan çayının iştah açıcı, öksürük giderici özelliği var. Anne sütü artırıcı etkisi var. Bağırsakları düzenleyici ve bunun yanında antioksidan ve antimikrobiyal özelliği var. Ayrıca reyhanın saç köklerini güçlendirici özelliği de bulunuyor. Bütün bunlar bize reyhan çayının çok değerli olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde reyhanın ayrıca bebeklerde gaz giderici olarak kullanıldığına değinen Hayaloğlu, “Mor renkli olması ayrı bir özellik veriyor, çünkü bu reyhan türü Arapgir toprağının dışında başka bir yerde üretildiğinde mesela Malatya’da üretildiğinde mor renk yerini yeşile çeviriyor. Yeşille karışık bir mor renk alıyor.” dedi.

Bitkinin çok aromatik olduğuna vurgu yapan Hayaloğlu, “Reyhan aslında aromasıyla ön plana çıkıyor. Başlatmış olduğumuz çalışmada reyhanın 200’e yakın aroması olduğunu gördük. Burada birkaç madde ön plana çıkıyor, linalool, 1,8-cineole, methyl eugenol, methyl cinnamate gibi aromatik madde bakımından çok zengin.” ifadelerini kullandı.

Reyhan çayıyla ilgili çalışmalarını Türk Patent Enstitüsüne (TPE) gönderdiklerini aktaran Hayaloğlu, TPE’nin kabul etmesi halinde Arapgir mor reyhanını tescillemiş olacaklarını sözlerine ekledi.

Orhan YOLDAŞ, AA