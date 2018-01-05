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Arif v 216

Arif v 216
  • 05.01.2018
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Arif’in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Her ne kadar insan olabilmek için kıyasıya bir çaba harcasa da 216’nın (Ozan Güven) farklılıkları çok barizdir. Üstelik bir de gözleri görmeyen Pembe Şeker’e (Seda Bakan) aşık olmuştur. Kötü niyetli bir iş adamının onu kopyalamaya kalkışmasıyla Arif (Cem Yılmaz) devreye girecek, 216’yı ve tüm dünyayı kurtarmaya çalışacaktır. Arif’in GORA’dan sonra bir kez daha 216’yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018’in Ocak ayında gösterime girdi.

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2018 – Türkiye
Tür : Komedi , Macera
Süre: 125 Dak.
Yönetmen : Kıvanç Baruönü
Oyuncular : Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz
Senaryo : Cem Yılmaz
Yapımcı : Cem Yılmaz

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