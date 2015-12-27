Basketbol Yıldızlar Ligi Devam
Malatya Basketbol Yıldızlar Ligi’nde müsabakalara devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan, Basketbol Yıldızlar Ligi’nde müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle; Malatya Basketbol (A) – Turgut Özal Anadolu Lisesi: 79-18, Maraton Spor – Malatyaspor (A): 38-77, Gençlik Spor (B) – Malatyaspor (B): 104-15Gençlik Spor (A) – Turgut Özal Koleji: 48-102, 1932 Malatya Gücü – Esenlik Belediye: 44-31.
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