Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor’un, belediyenin uhdesinden çıkması gerektiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor için bir takım oluşumların olduğunu ifade eden Çakır, “Süreç devam ediyor. Bize gelip görüşen arkadaşlarımız oldu. Bizle dışarıdan görüşen arkadaşlarımız var. Bir takım oluşumlar var. Netice itibariyle herkes Malatya için çalışıyor. Yeni Malatyaspor için çalışıyor. Biz herkese o gözle bakıyoruz. Herkese de saygı duyuyoruz” dedi.

Çakır, Malatya kamuoyunun ve spor camiasının güvenini kazanabilecek bir yönetimin oluşmasını arzu ettiklerini belirterek, “Neticede biz daha başarılı olabilecek, kamuoyunun ve spor camiasının güvenini kazanabilecek bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Çünkü artık Yeni Malatyaspor’un belediyenin güdümünden, uhdesinden çıkması gerekiyor. Tamamen kendi yönetimini oluşturması gerekiyor. Biz dışarıda kalmalıyız ve dışarıdan katkımızı da sunmamız gerekiyor. Katkımızı da sunacağız. Ama dolayısıyla bu takımın mutlaka iyi bir idare ve yönetimi ve bütün Malatya’nın sahip olduğu bir yapıya kavuşması gerekiyor. İnşallah bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor’un olağan genel kurulu 7 Haziran Cumartesi günü yapılması gerekiyor. Ancak, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması ve bir hafta sonraya ertelenmesinin beklendiği bildiriliyor.

ÇAKIR’LA GÖRÜŞECEKLER

Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor için oluşturulan yönetim, Pazar günü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile görüşecek.

İstanbul’da bir araya gelen işadamları Ali Galip Şahin ve Cemal Turgut kendi aralarında toplantı gerçekleştirdi. Burada yönetim şeklini belirleyen ikili, ortak kararlar aldı. Buna göre; aralarında belirlenen anlaşma gereği işadamı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı olacak. İşadamı Ali Galip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Murat Beytekin ise başkan vekili olacak.

Bu çerçevede Ali Galip Şahin 1 milyon 250 bin TL, Adil Gevrek’te 1 milyon 250 bin TL ilk etapta kulübe nakit para verecek. Toplamda 2 milyon 500 bin TL para oluşturan yönetim, aldıkları kararı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a iletti.

Yeni Malatyaspor’a aday olan yönetimin, Pazar günü Malatya’ya gelerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.