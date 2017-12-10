Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Gürkan, İlim Yayma Cemiyeti’nin önemli bir kamu hizmeti yapan cemiyet olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ve cemiyet yönetimi ile bir araya geldi. Burada konuşan İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Sayın Başkanımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu ziyaretler ilişkileri güçlü kılıyor. Ziyaret bu açıdan önemli. Kendisine Malatya’mıza, Battalgazi’mize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yaptığı çalışmaları yerinde görerek ve basından takip ediyoruz. Son olarak Malatya’mıza, Battalgazi’mize güzel bir hizmet binası yaptırdı. Yaşam ve Spor Merkezi ise yapımı sürüyor. Bu ve sayamadığımız diğer çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Kendisine ileriki zamanda istedikleri takdirde şehir ve eğitim ile ilgili düşüncelerimizi aktaracağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazının sivil toplum kuruluşları olduğunu belirterek, “Bizim belediyecilik anlayışımız içerisinde temel olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Bunun temeli de sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, yerel önderler, sendikalar, meslek kuruluşları ile istişareler içerisinde hem şehrin gelişimi, hem silüeti anlamında, hem de şehrin yol haritası ve yön pusulası anlamında kendi yönümüzü belirleme cihetine gidiyoruz. İlim Yayma Cemiyeti’nin çalışmalarını da, diğer sosyal tarafları takip ettiğimiz gibi yakinen takip ediyoruz. Hem bize rehberlik etmeleri hususunda, hem de kendi alanlarındaki çalışmalarını takip ediyor ve takdir ediyoruz. İlim Yayma Cemiyeti de kamu hizmeti yapan bir cemiyettir. Türkiye ve kamuoyunda büyük ses getiren bir cemiyetimizdir. Özellikle eğitime yapmış olduğu yatırımın ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu bilinçle tüm yatırımlarını insana ve eğitime yatırıyorlar. İyi insan yetiştirmek, milli, manevi, ahlaki değerlerine bağlı, memleketini, milletini seven, aynı zamanda güzel meslek edinerek hem ailesine hem de ülkesine hizmet eden insanlar yetiştirme noktasında büyük gayret gösteren bir cemiyetimizdir” diye konuştu.

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