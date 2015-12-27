CHP’nin Meclis Üye Aday Listesi
Cumhuriyet Halk Partisi, merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt’un Belediye Meclis Üyelikleri aday listesini seçim kuruluna teslim etti.
Liste şöyle:
BATTALGAZİ
Asil
1 Okay Demirhan
2 Mehmet Vanlıoğlu
3 Gülseren Bilgiç
4 Abuzer İlhan
5 Berna Karadaş
6 İhsan Ertan
7 Yaşar Karaaslan
8 Aydın Akgül
9 Feramuz Kılıç
10 Hasan Çiçek
11 Elmas Özdal
12 Yıldız Şen
13 Vehbi Kurt
14 Eyüp Eraslan
15 Hasan Şentürk
16 Özgür Tezcan
17 Ziya Demir
18 Vahap Korkmaz
19 Süheyla Kavukçu
20 Faruk Yeşilgil
21 Turgay Elmassulu
22 Ramazan Gezgin
23 Hasan Doğan
24 Ümmü Gülsüm Güler
25 Dödü Çıplak
26 Filiz Ağkaya
27 Şener Yıldırım
28 Refika Almasulu
29 Ayfer Aydoğdu
30 Nursel Günay
31 Tuğçe Demir
32 Mahriye Günay
33 Songül Gül
Kontenjan:
1 Serdar Sürücü
2 Mustafa Şahin
3 Birsen Gülcan
Yedekler:
1 Mustafa CahitŞen
2 Şeriban Yıldız
3 Süleyman Çıplak
YEŞİLYURT
Asil
1 Günnur Tabel
2 Orhan Tanataş
3 Ahmet Keleş
4 Fadıl Çiçek
5 İsmail Aydın
6 Mehmet Önder Öztürkoğlu
7 Memet Alğan
8 Hasan Hüseyin Adaş
9 İbrahim Akkoyun
10 Hasan Tahsin Soylu
11 Muharrem Dönmez
12 Hasari Aslan
13 Hüseyin Şentürk
14 Alişan Özen
15 Fikriye Ünlü
16 Mehmet Erdem Uzunoğlu
17 NevzatYurtseven
18 Adil Güler
19 Cengiz Akın
20 Kalender Can
21 Seyfi Delibaş
22 Yusuf Serençelik
23 Hamit Şilenger
24 Döndü Özcan Aksoy
25 Özcan Özdemir
26 Nesimi Budak
27 Muhsin Güven
28 Fehmi Baydoğan
29 Nusret Kaygısız
30 Adalet Cavlak
31 Sevgi Albal
32 Doğan Gülal
33 Bilal Akbulut
Kontenjan
1 Mehmet Ali Özen
2 Hüseyin Tunçdemir
3 Gazi Açıkgöz
4 Ali Cücemen
Yedekler
1 Nazire Demir
2 Şükrü Buğdacı
3 Süheyla Kavukcu
4 Aslan Karakaplan
5 Elif Kaygusuz
6 Eda Aslan