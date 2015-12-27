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Malatya Haber -

CHP’nin Meclis Üye Aday Listesi

CHP’nin Meclis Üye Aday Listesi
  • 27.12.2015
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Cumhuriyet Halk Partisi, merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt’un Belediye Meclis Üyelikleri aday listesini seçim kuruluna teslim etti.

Liste şöyle:

BATTALGAZİ

Asil

1 Okay Demirhan

2 Mehmet Vanlıoğlu

3 Gülseren Bilgiç

4 Abuzer İlhan

5 Berna Karadaş

6 İhsan  Ertan

7 Yaşar  Karaaslan

8 Aydın  Akgül

9 Feramuz Kılıç

10 Hasan Çiçek

11 Elmas  Özdal

12 Yıldız Şen

13 Vehbi Kurt

14 Eyüp Eraslan

15 Hasan Şentürk

16 Özgür Tezcan

17 Ziya Demir

18 Vahap Korkmaz

19 Süheyla Kavukçu

20 Faruk Yeşilgil

21 Turgay Elmassulu

22 Ramazan Gezgin

23 Hasan Doğan

24 Ümmü  Gülsüm Güler

25 Dödü Çıplak

26 Filiz Ağkaya

27 Şener Yıldırım

28 Refika Almasulu

29 Ayfer Aydoğdu

30 Nursel Günay

31 Tuğçe  Demir

32 Mahriye Günay

33 Songül  Gül

Kontenjan:

1 Serdar Sürücü

2 Mustafa Şahin

3 Birsen Gülcan

Yedekler:

1 Mustafa CahitŞen

2 Şeriban Yıldız

3 Süleyman Çıplak

YEŞİLYURT

Asil

1 Günnur Tabel

2 Orhan Tanataş

3 Ahmet Keleş

4 Fadıl Çiçek

5 İsmail Aydın

6 Mehmet Önder Öztürkoğlu

7 Memet Alğan

8 Hasan Hüseyin Adaş

9 İbrahim Akkoyun

10 Hasan Tahsin Soylu

11 Muharrem Dönmez

12 Hasari Aslan

13 Hüseyin Şentürk

14 Alişan Özen

15 Fikriye Ünlü

16 Mehmet Erdem Uzunoğlu

17 NevzatYurtseven

18 Adil Güler

19 Cengiz Akın

20 Kalender Can

21 Seyfi Delibaş

22 Yusuf Serençelik

23 Hamit Şilenger

24 Döndü Özcan Aksoy

25 Özcan Özdemir

26 Nesimi Budak

27 Muhsin Güven

28 Fehmi Baydoğan

29 Nusret Kaygısız

30 Adalet Cavlak

31 Sevgi Albal

32 Doğan Gülal

33 Bilal Akbulut

Kontenjan

1 Mehmet Ali Özen

2 Hüseyin Tunçdemir

3 Gazi Açıkgöz

4 Ali Cücemen

Yedekler

1 Nazire Demir

2 Şükrü Buğdacı

3 Süheyla Kavukcu

4 Aslan Karakaplan

5 Elif Kaygusuz

6 Eda Aslan                                           

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