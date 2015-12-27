Çocuklar Geziye Götürüldü

Suça sürüklenme riski altında bulunan çocukları olumsuz sosyalleşme ortamlarından uzaklaştırmak için bir grup çocuğun İstanbul gezisine katıldığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya Emniyet Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu ‘Deniz Yıldızı’ projesi kapsamında suça sürüklenme riski altında bulunan çocukları olumsuz sosyalleşme ortamlarından uzaklaştırmak, olumlu davranış ve alışkanlıklar kazandırmak amacıyla, ilgilendiğimiz çocuklardan 15’inin İstanbul’da bulunan Avrupa Yıldızları Spor Okulları Derneği (AYSO)tarafından organize edilen futbol turnuvası ve kampına katılımlarını sağladı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli müdürler tarafından bizzat ilgilenilerek takip edilen çocukların, yaz döneminde boş zamanlarını gerek zihnen gerekse bedensel ve ruhsal yönden en verimli ve faydalı şekilde geçirmeleri amacıyla organizasyona katılımlarını sağlamak için Toplum Destekli Polislerimiz tarafından aileleri ile tek tek görüşülerek izin alındı. İçlerinde Malatya’nın da bulunduğu 8 ilimizin yanı sıra Kırgızistan ve Makedonya takımlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen futbol ligine Toplum Destekli Polis ağabeyleri tarafından evlerinden teslim alınarak götürülen çocuklar, yalnızca spor yapmakla kalmayıp, yabancı ülkelerden edindikleri arkadaşları sayesinde yeni kültürler ve yenidünyalar tanıma fırsatı buldular.