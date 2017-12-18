Dalbastı Kiraz ve Mor Reyhana Coğrafi Tescil

Yeşilyurt’un dalbastı kirazı ile Arapgir’in mor reyhanı tescil edildi. Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılında yaptığı başvuru sonuçlandı. Malatya Dalbastı Kirazının yanı sıra Arapgir’in Mor Reyhanı 15 Aralık 2017 tarihinde 19 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak tescil süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, tescil sürecinin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Başvuru ve değerlendirme sürecinde önümüzü açan Sayın Valimize, sürece teknik yönden katkı sunan, İnönü Üniversitesi’ne, Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü’ne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüklerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu tescille Malatya Kayısısı ve Arapgir Köhnü Üzümünden sonra, aynı bültende Arapgir Belediyesi’nin başvurusunu yaptığı Arapgir Mor Reyhanı ile birlikte toplam 4 tescilin gerçekleşmiş olduğunu sözlerine ekleyen Öztop, yakın bir tarihte tören düzenlenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin kendilerine takdim edileceğini ifade etti.

“İki ürün için daha başvuru yapıldı”

Malatya’da aynı dönem yapılan çalışmalardan Hekimhan Cevizi ve Banazı Karası Üzümü olmak üzere 2 ürün için daha Türk Patent ve Marka kurumuna başvurduklarını ekleyen Mesut Öztop, bu başvurularımızın da değerlendirme süreçleri devam etmekte, inşallah kısa süre içinde bunların da olumlu değerlendirilerek tescil edileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi