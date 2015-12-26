Darende’de Kamp Yapacaklar

44 Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları için kampa girdi.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 44 Malatyaspor, Darende ilçesinde 4 sürecek kamp için Tryandafil Otel’te konaklayacak. Kulüp Başkanı Barış Bingöl, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada,“Malatya’mızın şirin ilçesi Darende’deyiz. Kamp için buraya geldik. Darende belediye başkanımız İsa Özkan ve spor kulübü başkanı Fatih Kumtepe sağ olsunlar bütün spor dallarını bize açtılar. Sahayı ve kapalı spor salonunu 4 gün kullanacağız. 4 günlük kamp sonunda Sivas ilinde bir hazırlık maçına gideceğiz. Bu zaman içerisinde bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı belediye ve spor kulübü başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“LİGE İYİ BAŞLAYACAĞIZ”

Çalışmaları değerlendiren Teknik Direktör Hakan Çalışkan , “Kampımıza Darende’de bu günden itibaren hazırlık kampımıza başladık. Burada 4 günlük süreçten sonra Sivas’ta hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonra bir günlük izinden sonra lig için hazırlıklarımıza Malatya’da devam edeceğiz. Ortam anlamında güzel bir ortam var burada. Hem iklim anlamında Malatya’ya göre daha iyi. 4 günlük kampı iyi değerlendirerek takımın kaynaşması anlamında bu fırsatı iyi değerlendirip lige en iyi şekilde girmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. 44 Malatyaspor, Darende Spor tesislerinde antrenmana başladı.