Dolu Yağdı

Malatya’nın Kale ilçesinde kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle kara yolu beyaza büründü.

Kale ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süren dolu yağışının kayısı bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

Dolu yağışı sonrasında Malatya-Elazığ yolu, kısa bir süre de olsa beyaza büründü.

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