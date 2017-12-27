EYMS 3 Ocak’ta Toplanacak

Süper Lig’de ilk yarıyı 22 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 Ocak’ta Antalya’da toplanarak, devre arası kamp çalışmalarına başlayacak.

Ligin ilk yarısında son iki maçında Galatasaray’ı 2-1, Kayserispor’u ise 1-0 yenerek, devre arasına moralli giren Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmaları Antalya’da gerçekleştirilecek. Kayserispor karşılaşması sonrası teknik heyet ve futbolcular izne ayrılırken, takımın 3 Ocak’ta Antalya’da toplanacağı kaydedildi.

Antalya Belek’te toplanacak olan sarı kırmızılılar, 15 Ocak’a kadar devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. İkinci yarı hazırlıkları kapsamında en az 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da kamp çalışması uzayabilir.

Devre arası kamp çalışmasıyla ilgili açıklamada bulunan teknik direktör Erol Bulut, “Devre arası kamp sürecimiz 3 Ocak’ta başlayacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da çalışacağız. Bir ihtimalle uzatabiliriz. Çünkü Malatya’daki hava şartlarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Ondan dolayı Antalya’da kamp sürecini uzatıp, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağımız karşılaşma için Ankara’ya geçebiliriz” dedi.

Süper Lig’de ikinci yarı 19 Ocak’ta başlayacak. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Malatya’daki hava şartlarına göre kampı birkaç gün daha uzatabilir.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi