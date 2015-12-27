Federasyon Alabaş’la Devam

Almanya merkezli olarak faaliyet gösteren Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun I. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı ve genel başkanlığa yeniden Murat Alabaş getirildi.

Almanya’nın Darmstadt şehrinde genel kurulu yapılan Avrupa Malatyalılar Federasyonu, Avrupa’daki Malatya derneklerini bir çatı altında biraraya getirmek amacıyla 2007 yılında başlatılan çalışmaların ardından, 2013 yılı Şubat’ında resmen kurulmuştu. 44 kurucu üyesi olan federasyonun temelini Köln Malatyalılar Derneği, Hamburg Malatyalılar Derneği, Avrupa Malatyasporlular Derneği oluştururken, federasyona Avrupa’daki birçok Malatyalı derneğinden sonra geçtiğimiz yıl ABD’nin New York şehrinde kurulan Amerika Malatyalılar Derneği de dahil olmuştu.

44 kurucu üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda, federasyonun yönetimi Alabaş’ın genel başkanlığında, dernek başkanları Ekrem Aybek, Ahmet Işık, Hidayet Yiğit, Hasan Aydoğan ve Ali Uçbağlar’ın yanı sıra Salim İşçi, Ramazan Yıldırım, Rahmi Kınay, Doğan Gülşen, Metin Koç, Fehmi Erdem ve Mehmet Doğan’dan oluştu.

Federasyonun temsilcileri de yeniden belirlenirken; Prof.Dr. Mesut Parlak Türkiye, Dr. Bülent Topaloğlu İstanbul, Mehmet Fendoğlu Malatya, Özer Köse Hamburg, Ali Uçbağlar Berlin, Ali Tosik Frankfurt, Doğan Gülşen Darmstadt, Hidayet Yİğit Köln, İsmet Işık Mannheim, Abidin Kılıç Hollanda, Rıza Ateş de ABD temsilcisi oldular.

Genel başkan Alabaş, dünya çapında bir konfederasyonu amaçladıklarını, siyaset üstü bir kurum olarak dünyadaki tüm Malatyalıları kucaklamayı amaçladıklarını söyledi. Malatya ile Avrupa ve ABD’deki temsilcilerin aracılığıyla bulunulan ülkelerdeki kentler arasında işbirliği ve dostluğun sağlanmasının, geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.