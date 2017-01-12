You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Felak

Felak
  • 13.01.2017
  • 0

Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan’ın, kuzeni Nilay’la evlenmesi, Seher’i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher’in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay’a büyü yaptırmıştır.

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Mehmet Emin Şimşek
Oyuncular : Banu Çiçek , Özlem Durmaz , Halil Küreş , Kıymet Ulutaş , Nurhayat Yıldırım
Senaryo : –
Yapımcı : Bülent Yıldız

sinemalar.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."