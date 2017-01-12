Felak
Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan’ın, kuzeni Nilay’la evlenmesi, Seher’i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher’in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay’a büyü yaptırmıştır.
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Mehmet Emin Şimşek
Oyuncular : Banu Çiçek , Özlem Durmaz , Halil Küreş , Kıymet Ulutaş , Nurhayat Yıldırım
Senaryo : –
Yapımcı : Bülent Yıldız
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