FETÖ’den 22 Öğretmene Daha Gözaltı Kararı

Polis Ekipleri tarafından, Yazıhan’da bir evde yapılan aramada 49 paket halinde esrar bulundu. Ele geçen uyuşturucu ile ilgili olarak Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle: “Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele...