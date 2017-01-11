FETÖ’den 22 Öğretmene Daha Gözaltı Kararı
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında milli eğitim Müdürlüğünde görevli 22 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 22 Öğretmen için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihraç edilen 22 Öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."