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Malatya Haber -

FETÖ’den 22 Öğretmene Daha Gözaltı Kararı

FETÖ’den 22 Öğretmene Daha Gözaltı Kararı
  • 11.01.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında milli eğitim Müdürlüğünde görevli 22 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 22 Öğretmen için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihraç edilen 22 Öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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