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Malatya Haber -

Filmi Malatya’da Gösterilecek

Filmi Malatya’da Gösterilecek
  • 01.04.2018
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İran’da sinema bölümünden mezun olan Abbas Mohammadi’nin, Afgan göçmenlerin yaşadığı sorunlardan yola çıkarak çektiği “Sessiz Gözyaşları” filmi Malatya‘da seyirciyle buluşacak.

Mohammadi, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkılarıyla 8 Nisan’da Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’ndaki Sanat Merkezi’ndeki gösterim için kente geldi.

Mohammadi, yaptığı açıklamada, Afgan göçmenlerin yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak, “Sessiz Gözyaşları” adlı sinema filminin senaryosunu yazdığını ve beyaz perdeye aktardığını belirtti.

Ailesi de dahil 100 kişilik ekiple filmi Trabzon’un mahalle ve ilçelerinde çektiğini kaydeden Mohammedi, “Ben de göçmenim, göçleri hem gördüm hem de yaşadım. Senaryosunu yazdım ve beyaz perdeye aktardım. Filmde göçmenler, Afganlar rol aldı çünkü Türk arkadaşlar Farsça bilmiyordu. Filmde 100 oyuncu rol aldı.” dedi.

AA

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