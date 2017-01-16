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Malatya Haber -

Halter Şampiyonası Yapıldı

Halter Şampiyonası Yapıldı
  • 17.01.2017
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Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yıldız erkek ve bayanlar ile genç erkek A ve B kategorilerinde düzenlenen Halter İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman Salonu’nda düzenlenen maçlarda yıldızlar kategorisinde 6 kadın, 9 erkek, gençler kategorisinde ise 4 sporcu mücadele etti.

Yıldız erkek kategorisinde 45 kiloda Hürriyet Ortaokulundan Muhammed Doğan, 50 kiloda Hürriyet Ortaokulundan Musa Uzan, 56 kiloda Hürriyet Ortaokulundan Osman Keleş, 62 kiloda Yazıbaşı Ortaokulundan Batuhan Koçta, 77 kiloda Yazıbaşı Ortaokulundan Kemal Tunç, Yıldız bayanlar kategorisinde 44 kiloda Hürriyet Ortaokulundan İkra Uzun, 48 kiloda Hürriyet Ortaokulundan Nisa Koç, 53 kiloda Hürriyet Ortaokulundan Elif Nur Uçar, 63 kiloda Yazıbaşı Ortaokulundan Şevval İnce birinci oldu.

Gençler B kategorisinde ise Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesinden 62 kiloda Yusuf Akgün ve 69 kiloda ise Özkan Metin, Gençler A kategorisinde de 69 kiloda Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesinden Samet Kızılyel birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Birinci olan sporcular 11-16 Şubat tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

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