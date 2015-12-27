Hayırlı Olsun Ziyareti



Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İrfan Kaya’yı, AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ve partililer ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.



Ziyarette konuşan Tüfenkçi, “Malatya’da uzun süre kamuoyunu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ataması meşgul etmişti. Sayın Valimizin takdiriyle görevlendirme yapıldıktan sonra Malatya kamuoyu ve siyasetçiler olarak rahatladık. Kamuoyundan aldığımız olumlu tepkiler, atamanın yerinde ve olumlu olduğunu gördük. “İl Özel İdaresi yapmış olduğu hizmetler noktasında kırsalda çok önemli görevler ifa etmektedir. Özellikle ilin kırsalına yapılacak yatırımların planlanması, programlanması ve takibi noktasında çok ciddi görevler üstlenmektedir. Bu noktada taraflı tarafsız herkesinde takdir ettiği gibi İrfan Bey İnşallah önümüzdeki dönemde Malatya’mızın yüzünü ağartacak hizmetler yapacaktır. Biz de bu süreçte destek anlamında elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya ise, “Göreve atanmam hususunda sayın valime, sayın milletvekillerine ve sayın başkanıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmaya çalışacağız. Kırsalda içme suyu, sulama, kanalizasyon ve yol çalışmalarıyla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz” dedi.

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