Hemşireler Haftası Dolayısıyla
Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Vaizoğulları Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Hemşireler Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.
Hemşireler Haftası nedeniyle Doğanşehir Belediye Düğün Salonu’nda, öğretmenleri ile birlikte vatandaşların tansiyon ve kan şekerlerini ölçen öğrenciler, sağlık meslek lisesi bahçesinde günün anlam ve önemine binaen konuşmalar ve skeçler sergiledi.
Yapılan konuşmalarda Doğanşehir Sağlık Meslek Lisesi’nin 110 Acil Tıp Teknisyenliği (ATT) ve 70 hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu, yetiştirilen hemşire adaylarının gerek koruyucu sağlık gerekse tedavi edici sağlık konularında en üstün hizmeti verecek şekilde eğitildiği dile getirildi.
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