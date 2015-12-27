İçip Durakta Sızınca..
Polise başvuran 63 yaşındaki şahıs, içki içtikten sonra otobüs durağında sızdığını, bu sırada banka kartının çalınıp hesabından para çekildiğini ve alışveriş yapıldığını bildirdi, şikayetçi oldu.
Ü.Ö. adlı şahıs, geç saatlerde alkol aldığını, 03.00 sıralarında otobüs duraklarında sızdığını, sabah kendine geldiğinde cebinde bulunan banka kartının olmadığını fark ettiğini, kartından toplam 4 bin lira çekildiğini, ayrıca da çeşitli işyerlerinden 192 liralık alışveriş yapıldığını bildirdi.
Bu şikayet üzerine harekete geçen polis; olayla ilgili oldukları gerekçesiyle 25 yaşındaki O.Ç. ve 40 yaşındaki Ş.Ç. adlı şahısları yakaladı. Başkasına ait banka kartını kullanmak suçlamasıyla adliyeye verilen iki şahıs, serbest bırakıldı.
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