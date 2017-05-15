“İyi Proje Çıktığı Takdirde Desteklerden Yararlanacak”

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Bilgilendirme toplantısı Malatya’da yapıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, sanayinin ve bölgelerin gerek iç gerekse dış piyasalarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı yeni döneminde proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara; atılması gereken adımlar, başvuru koşulları ve proje seçim süreci gibi konularda detaylı bilgi sunulacak olan bir dizi Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme toplantısında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz Hamşioğlu açılış konuşması yaptı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da konuşmasında, “Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yaklaşık bir buçuk ay önce ilimize teşriflerinde, değerli Genel Müdürümüz’ün de katılımlarıyla düzenlenen programda burada bir tanıtım toplantısı yapılabilir mi? diye bir konu geçmişti. Zaten kendilerinin programında illerin tanıtım programının olduğunu ifade ettiler ve bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza ve Bakanımızın şahsına ve Genel Müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Malatya’da son dönemlerde özellikle bazı sektörlerin ön plana çıkması ve bunların rekabet etme şansının arttırılması noktasında önemli katkılar konuluyor. Ama bunların bir bütün içerisinde yapılması gerekiyor.

Özellikle hatırlıyorum yaklaşık bir ay önce burada bir toplantı gerçekleştirmiştik ve tekstildeki kümelenme noktasında Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi (DAP) ile birlikte yürütülen bir proje var. Orada da tekstil kümelenmesi olmak üzere çeşitli konular üzerinde çalışmıştık ve özellikleri İstanbul ve Malatya tekstil sektörünün birleşimi suretiyle acaba bugün ifade edilecek rekabetçi sektörler programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mali destek noktasındaki bu açıkladığı yeni vizyondan nasıl yararlanabiliriz, onu da buradan tartışmıştık. O anlamda biraz önce değerli Genel Müdürümüz de ifade ettiler daha önce değişik illerde uygulanan projeler var çok önemli burada hem rekabet etme şansını arttıran bir taraftan araştırma-geliştirme, yenilikçi bir takım vizyoner bakışların ortaya çıkmasını sağlayan ve bunun özellikle üretime ve katma değerli üretime yansıyan noktaları var.

Bu anlamda Malatya’nın da tüm sektörleri itibariyle iyi projeler çıktığı takdirde, bu mali desteklerden faydalanabileceğini ben de düşünüyorum. Bu toplantının da bu vizyonu ortaya koyma noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Ticaret Borsa Başkanlığımız ile birlikte şu anda çalışması devam eden ve bu mali destek çerçevesinde değerlendirilecek olan ya da daha önce çalışmalara başlamış olan, nihayetlendirilecek olan önemli bir çalışma var. Kayısı, kayısıdaki kümelenme ve aynı zamanda lisanslı depoculuğu da içerisine alan geniş kapsamlı bir çalışma. O anlamda onun da özellikle Malatya ve Malatya’nın kayısısının değerlenmesi hem rekabet şansını bulabilmesi hem fiyat ve maliyet noktalarından baktığımızda üreticimizin ayakta tutunabilmesi adına üründeki ürün yelpazesinde ki dönemler itibariyle fiyatların aşırı derecede düşmesi ve yükselmesi karşısında bu projenin kayısıyı da daha iyi bir noktaya getirdiğini de düşünüyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum ki daha önce burada Genel Müdürüm de ifade ettiler, 2. OSB’deki İŞGEM’ in kuruluşunda mali destek noktasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ifade ettiği, açıkladığı IPA projelerinden önemli ölçüde destek aldık. Şuanda orada gördüğümüz ve incelediğimiz kadarıyla önemli noktada bir kuluçka merkezi oluşmuş vaziyetler ve günden güne yeni firmalar geliyor orada biraz palazlanıyor adeta ve daha sonra kendi ayaklarının üzerinde duracağı yeni üretim alanlarına da gidiyor. İstenen de budur, ifade edildi, imalat sektörünün ve kümelenme oluşabilecek noktalarda özellikle KOBİ’lerin gelişimine açık birtakım desteklerin verilmesi gerekiyor.

Bu anlamda bu projenin destek çağrısının iyi proje olarak ortaya çıktığı şekliyle Malatya’ya da önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle 23 ili içerisine alan Cazibe Merkezleri Projesi Programı çerçevesinde Malatya ayrı bir önem kazandı 16 ilin 23 ile çıkartılması Malatya’nın içerisine girmesi ve Malatya’da özellikle kayısı dışı alanlarda özellikle sanayi kesimini güçlendirici rekabetçi piyasanın şartlarını rekabet edilebilirliği şartları ortaya koyunca önemli gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Hem katma değerli hem yüksek katma değer teknoloji kullanımıyla birlikte bir üretim yapısına bu Cazibe Merkezleri Programı ile geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda bu altyapı ile birlikte bu gibi değerli genel müdürünün katılımıyla birazdan uzman arkadaşların açıklayacağı bu proje altyapısı noktasında da Malatya’dan geçebilecek iyi hazırlanmış Kendine güvenen ve ifade edilecek proje unsurlarını kapsayan proje ve projelerin çıkmasını hepimiz önemsiyoruz. Onun için ben tekrar hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şahsında burada aramızda bulunan değerli Genel Müdürümüze ve teknik heyete böylesi bir tanıtma bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Buradan katılan siz konuklarımızın da bu anlamda sizler katılan ya da katılamayanlar arasından önemli proje çağrılarına cevap verecek şekilde projelerin hazırlanacağını ümit ediyorum, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum” dedi.

Bülten- malatyahaber.com