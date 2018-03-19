Jimnastikte 2 Sporcu Çeyrek Finalde

Malatya’dan Okul Sporları Jimnastik Küçükler, Minikler Kız ve Erkek Grup Müsabakalarına katılan sporculardan Eren Çetinkaya şampiyon, Berat Bingöl ise ikinci olarak çeyrek finale kaldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler, Minikler Kız ve Erkek Grup Müsabakaları Kayseri’de yapıldı. 26 İlden 442 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Malatyalı sporculardan Eren Çetinkaya şampiyon, Berat Bingöl ise ikinci olarak çeyrek finale kalma başarısını gösterdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ” Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Cimnastik Küçükler- Minikler Kız – Erkek grup müsabakalarına Kayseri de yapıldı. 26 İlden 442 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda Eren ÇETİNKAYA Grup Şampiyonu, Baran BERAT BINGÖL gurup 2. ‘si olarak Çeyrek Finallere katılma hakkı kazandılar. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kayseri’de yapılan, Okul Sporları Cimnastik Küçükler- Minikler Kız – Erkek grup müsabakalarında grup şampiyonu olan Eren ÇETİNKAYA, grup ikincisi olan Baran BERAT BINGÖL’e , antrenörümüz Metehan KARATAŞ’a ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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