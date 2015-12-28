Kadro Dışılar Alt Yapıda

PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da çalışmalar sürerken, kadro dışı bırakılan Koray, Alex ve Vedat alt yapıyla idmana çıktı.

Cuma günü çift idman yapan sarı-kırmızılı takım, cumartesi tek, bugün ise yine çift antrenman gerçekleştirdi. Kadro dışı bırakılan Koray, Alex ve Vedat’ın alt yapıyla idmanlara çıktığı öğrenilirken, bu oyuncuların affedilmesi gibi bir durumun şimdilik söz konusu olmadığı aktarıldı. Milli maçtan dolayı hafta sonunu karşılaşma oynamadan geçiren Yeni Malatyaspor’da futbolculara yükleme yaparak fizik kondisyon değerlerini sabit tutmayı hedefleyen Çalışkan ve ekibi, yeni teknik heyet gelene kadar idman programlarını Giresunspor maçına göre uyarlayacak.

Pazartesi günü için futbolculara tam gün izin veren kulüp antrenörleri, takımın yeni hocasının Giresun maçına kadar belli olmaması durumunda bu zorlu maçta takımın başında olacaklar.