Haçovalı muhtarlardan, bir grup köylünün Çakır’ı ziyaretinde ‘Evet’ oyu vereceklerine ilişkin açıklamaya tepki geldi..

Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar Mahallelerinden muhtar ve vatandaşların referandumda ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklamalarının ardından Haçova Muhtarlarından açıklama geldi.

Haçova Köyü Dayanışma ve Kültür Derneğinde bir araya gelen Atalar, İkizce ve Ataköy Mahallesi Muhtarları yaptıkları basın açıklaması ile ‘Referandumda ‘Evet’ oyu’ açıklamasının tüm Haçovalı Alevileri bağlamadığını söylediler.

Malatya Atalar (Haçova) Köyü Kültür ve Dayanışma Dernek binasında bir araya gelen Atalar mahalle muhtarı İmam Yılmaz, İkizce mahalle muhtarı Mahmut Çolakoğlu, Ataköy mahalle muhtarı Elif Gemici, Dernek Başkanı Abidin Akdağ ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde hazır bulunan Tahir Duran ortak bir açıklamayla Atalar (Haçova) Mahallesi muhtar ve köylüleri adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yapılan ziyarete, teşekkür dileklerini ve referandumda köylüler adına oy tercihi belirtilmesine sert tepki gösterdiler ve bu açıklamayı kınadıklarını ifade ettiler.

Atalar Mahallesi Muhtarı İmam Yılmaz yaptığı açıklamada ; “Bizim adımıza basında gördüğümüz bir açıklama dolayısıyla bir açıklama yapma gereği hissettik, bizim asla böyle bir açıklamadan haberimiz yok böyle bir açıklama yapmadık. Bu açıklamayı yapanları da kınıyoruz. Bizim ne Aleviler adına ne de köyümüz adına bir açıklama yapmamız söz konusu değildir. Gerekli gördüğümüz durumlarda hizmet yapanlarla görüşüyoruz teşekkürlerimizi iletiyoruz.Ama referandumdaki tercihlerimiz konusunda kimse bizim adımıza konuşamaz. Köyümüzün Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir yapısı var. Geçmişten bugüne bir oy kullanma geleneği var, bugüne kadar ki tercihleri doğrultusunda referandumda da köylülerimiz sandığa gidip tercihlerini yapacaklardır. Ayrıca açıklamayı yapan kişi köyümüzde oturmamakta ve köy adına bir açıklama yapma hakkı bulunmamaktadır.”dedi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mahmut Çolakoğlu “Yapılan hizmetlerin doğru veya yanlış olduğu ayrı bir konu ama adımıza yapılmış bu açıklama köyde oturmayan ve köyümüzü temsil etmeyen bir kişi tarafından yapılmıştır. Referandum tercihi belirtmiş olması da kabul edilemez bir durumdur. Açıklamayı kınıyoruz, böyle bir şey olmaz. Seçimde herkes gidip oyunu kullanacaktır ”ifadelerini kullandı.

Ataköy Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Haçovalı olan Elif Gemici “Köylülerimiz adına yapılan bu açıklama doğru değildir, hiçbir bilgimiz olmadan yapılan bir açıklamadır, kınıyoruz.” Dedi.

Belediye başkanı ziyaretinde hazır bulunan Haçova Köyü’nden Tahir Duran ise , bir yakınının Büyükşehir Belediye Başkanıyla bir görüşme yapacağını söylediğini ve birlikte gitmeyi teklif ettiğini için köylülerden 2-3 kişiyle ziyarete gittiklerini belirterek “Açıklamayı o anda duydum.Köylüler adına bir referandum tercihi belirtilmesi çok yanlış. yüzden bugün muhtarlarımızla birlikte aynı düşünceleri paylaşıyorum” dedi.

Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyho Karabulut ile Atalar Mahallesinden bazı mahalle sakinleri geçtiğimiz gün Başkan Ahmet Çakır’ı ziyaret etmiş ve referandumda evet oyu kullanacaklarını belirtmişlerdi.

Bülten- iha- malatyahaber.com-