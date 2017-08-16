Kızlar Sivas Grubunda Mücadele Edecek

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’na katılan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Güney-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sivas Grubu’nda mücadele edecek.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 1. eleme turu maçları 114 takımın katılımı ile başlıyor. 1. eleme turu, 25 grup merkezinde tek devre lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 25 takım, grup ikincileri arasında en iyi puan ve averaja sahip 7 takımla birlikte 2. eleme turunda yer almaya hak kazanacak. En iyi puan ve averaja sahip takımlar belirlenirken, müsabakalarda gösterilen kartlar ve alınan disiplin cezaları da belirleyici olacak. 2. ve 3. eleme turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 01.01.1999-31.12.2001 doğumlu lisanslı futbolcular yer alabiliyor. Müsabakalar 40’ar dakikalık 2 devre şeklinde, nizami sahalarda 5 numaralı top ile oynanacak. Takımlar, kadrolarında en fazla 7 yedek futbolcu bulundurabilecek ve 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Müsabakalar, hava koşulları ve saha uygunlukları dahilinde mümkün olduğunca akşamüstü saatlerinde oynanacak şekilde planlandı.

Genç Kızlar Şampiyonası müsabaka takvimi şu şekilde;

Eleme Turu: 16 – 21 Ağustos (114 takımdan 32’si 2. tura katılacak) Eleme Turu Kura Çekimi: 7 Eylül Eleme Turu: 13 Eylül (32 takımdan 16’sı 3. tura katılacak) Eleme Turu: 15 Eylül (16 takımdan 8’i finallerde yer alacak) Türkiye Finalleri: 28 Eylül – 1 Ekim

Ayrıca; Ardeşen Spor, Güneykent Spor ve Muş Kartal Spor kulüpleri kura çekiminden sonraki tarihlerde şampiyonaya katılamayacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmiştir. İlgili kulüplerin müsabakaları oynatılmayacak olup rakiplerinin maç saatinde sahada bulunmalarına gerek yoktur.

MAÇLAR 17 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında Sivas Grubu’nda mücadele edecek.

Grup’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün yanı sıra Hatay Sümer Spor, Gazikent Spor, Sivas Gazi Lisesi Spor takımları yer alıyor.

Sivas Grubu’nda 17 Ağustos’ta başlayıp, 20 Ağustos’ta sona erecek olan karşılaşmaların programı şöyle:

17 Ağustos

4 Eylül Dış Saha

16.00 Hatay Sümer Spor-Malatya Bayanlar Spor

18.00 Gazikent Spor-Sivas Gazi Lisesi Spor

18 Ağustos dinlenme

19 Ağustos

Spor Park 1 Nolu Saha

17.00 Malatya Bayanlar Spor-Gazikent Spor

Spor Park 2 Nolu Saha

17.00 Sivas Gazi Lisesi Spor-Hatay Sümer Spor

20 Ağustos

4 Eylül Dış Saha

16.00 Hatay Sümer Spor-Gazikent Spor

18.00 Sivas Gazi Lisesi Spor-Malatya Bayanlar Spor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi