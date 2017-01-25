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Malatya Haber -

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı
  • 25.01.2017
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da bulunduğu bölgede zaman zaman kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Müdürlüğün, Valilik aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda;

Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre; Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ise kar şeklinde aralıklı olarak devam etmekte olan yağışların; 26.01.2017 günü tüm bölgede kar şeklinde ve zaman zaman lokal olarak kuvvetli olabileceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sis, pus, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir.

Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur.”

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