Kuvvetli Rüzgar Taziye Çadırlarını Yıktı

Pazar sabaha karşı il merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hasara ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yolaçtı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle, kentin değişik yerlerindeki “taziye çadırları” parçalanarak hasar gördü ve çevreye de zarar verdi. İki ayrı mahallede sökülen çadırların metal parçalarının, çevredeki park halindeki otolarda hasara yolaçtığı bildirildi. Başharık’taki olayda, araçlardaki hasarı tespit etmek amacıyla Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalıştılar.

Bu arada, zarar gören ve tehdit oluşturan taziye çadırları için sabaha karşı 05.00’ten sonra polis tarafından aranan Büyükşehir Belediyesi’nce “ellerinde müdahale edecek eleman bulunmadığı” yanıtı verildiği, Yeşilyurt Belediyesi’nde ise telefona yanıt veren olmadığı öğrenildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi