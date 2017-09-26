Lastik Tamircisi Kurtarılamadı
Oto lastik tamiri işyerinde bir kamyonun lastiğini tamir ederken jant çemberinin fırlaması sonucunda başından ağır yaralanan işyeri sahibi 9 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Olay; 17 Eylül günü Çırmıhtı- Gedik Mahallesi’nde bulunan bir oto lastik tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; işyerine getirilen bir kamyonun lastiklerini değiştirmeye çalışan işyeri sahibi Hasan Böke, jant çemberinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu ağır yaralandı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Böke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan cenaze daha sonra Gündüzbey’deki mezarlıkta toprağa verildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Allah rahmet eylesin çok çalışkan kendi halinde bir insandı.Rabbim geride bıraktıklarına sabırlar versin.
Iyi bir insan iyi bir esnafti. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.
allah rahmet etsin mekânı cennet olsun allah sahip lerine ve seven lerine sabrı cemil ihsan eylesin amin