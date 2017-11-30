“Malatya Olarak Her Türlü Desteğe Hazırız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yerli otomobilin tümü ya da bir kısmının Malatya’da üretilmesi için girişimde bulunduklarını ifade ederek, “Malatya olarak bu konudaki hassasiyetimizi belirttik. Her türlü desteğe oda ve halk olarak hazırız. Tümü olmasa bile bir bölümünün burada üretilir olması Malatya ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Konuyla ilgili girişimlerimiz oldu” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ekim ayı mizanı ve fasıllar arası aktarım okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündeme ilişkin konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Erkoç, Malatyalıların ve İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ederek, “Mevlid Kandili bizim toplumumuzda idrak edilen bir gece” dedi.

“SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN UZATILMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK”

Aralık ayı sonu itibariyle sigorta prim destekleri uygulamasının sona ereceğini ifade eden Erkoç, “Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Özellikle istihdamın artışında, kayıt dışının önüne geçmesinde devletin işverene sağladığı asgari ücretten dolayı 100 lira, 105 lirada prim indiriminden dolayı 205 liralık işverene çalıştırdığı işçi başına bir menfaati söz konusu idi. 36 ilde uygulanan bir sistem, 31 Aralık itibariyle de sona eriyor. Bunun uzatılması içinde girişimlerde bulunduk. Konunun bölge için nasıl ehemmiyet arz ettiğini, kayıt dışının önüne geçtiğini, istihdamı artırdığını vurgulayarak, Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza ve yine ilgi bakanlıklara konuyla ilgili talebimizi ilettik. 2018 yılı 31 Aralık’a kadar uzatılması talebiyle ilgili odamızın bir girişimi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da bu konuları ilettik” diye konuştu.

Erkoç, medikal sektörünün yaşadığı sıkıntılarla ilgili gerekli yerlerle görüşme yaptıklarını belirterek, “Sağlık sektöründe özellikle hastanelerle ilgili yapılan ödemelerde sürenin uzun olmasından dolayı tedarikçi işletmelerimizin ciddi sıkıntıları söz konusuydu. Bu konuyla ilgili özellikle Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ile bizzat görüştüm. Bakan beyle görüştüm. Kasım ayında çözüleceğini, Sağlık Bakanlığı’nda ödenek olmadığı için Maliye Bakanlığı tarafından ödenek aktarılacağını ifade ettiler” dedi.

“YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNİN MALATYA’DA YAPILMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Erkoç, yerel otomobil üretiminin Malatya’da yapılması noktasında girişimlerinin olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin sanayi ve üretimi noktasında büyük bir rüyası vardı. Yerli otomobil üretmek, kendi markamızda yollarda olma hayali 1960’lı yıllardan beri içimizde bir ukdeydi. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat edildi. Türkiye Odalar Borsalar ve Birliği’nde (TOBB) temeli atıldı. O gün ki toplantıda özel sektörün bu işi üstlenmesi ifade edildi, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’da konunun takipçisi olacağını ifade etmişti. Bugüne kadar 100’ün üzerinde toplantı gerçekleştirildi. Kasım ayı içerisinde konuyla ilgili 5 babayiğit çıktı. İnşallah 2021’in içerisinde otomobil satışa sunulacak. Malatya olarak bunun Anadolu’da bir şehirde olmasını ve Marmara’daki yığılmanın önüne geçme noktasında Anadolu’daki şehirlerinde bu işe talip olduğu dile getirildi. Malatya olarak bu konudaki hassasiyetimizi belirttik. Her türlü desteğe oda ve halk olarak hazırız. Tümü olmasa bile bir bölümünün burada üretilir olması Malatya ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Konuyla ilgili girişimlerimiz oldu. Devletimizin, hükümetimizin savunma sanayinde gösterdiği performansı yerel otomobil üretiminde de yakalarız.”

“BİN ÇOCUĞUMUZA MONT VE BOT YARDIMI YAPTIK”

Erkoç, sosyal sorumluluk projelerine duyarlı bir yapı içerisinde olduklarını ifade ederek, “Dezavantajlı gruplarla ilgili yüzde 95’i Avrupa Birliği tarafından karşılanan 267 bin avroluk bir projeyi hayata geçirdik. 8 dalda 200 kişiye eğitim verdik, eğitim verilen kişilerin istihdamını sağlamak içinde girişimde bulunduk. Proje tamamlandı. Yeni projelerle odamız sosyal sorumluluk projelerine devam edecek. Sosyal sorumluluk içerisinde TOBB senede iki kez Ramazan ayında ihtiyaç paketi, okul döneminde kırtasiye yardımı gönderiyor. Bizde gönderilen miktar üzerine ilavede bulunarak, yardımı iki katına çıkarıyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden aldığımız isimlere göre çeşitli okullarda bin çocuğumuza mont ve bot yardımı yaptık” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com