Malatyalı Karatecilerden 13 Madalya
Okullar Arası Gençler Karate Grup Müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandılar.
Okullar Arası Gençler Karate Grup Müsabakaları 17-18 Mart tarihlerinde Rize’de 21 ilden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Malatya’dan yarışmaya katılan sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Toplamda 13 madalya kazanan sporcular, yarı finale katılma hakkını elde etti.
Antrenör Zeki Uygur idaresinde yarışmalara katılan sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle:
Birinciler
Fatma Uygur-Altın madalya (Kumite)
Zeynep Şevval Sinan-Altın madalya (Kumite)
Ayberk Kökçü-Altın madalya (Kumite)
İkinciler
Mihriban Şahin-Gümüş madalya (Kumite)
Kerem Yurtseven-Gümüş Madalya (Kumite)
Vahit Deliktaş-Gümüş madalya (Kumite)
Üçüncüler
Seher Akdağ-Bronz madalya (Kumite)
Merve Han-2 Bronz madalya (Kata ve Kumite)
Zeynep Kılıçsız-Bronz madalya (Kumite)
Rabia Aysundu-Bronz madalya (Kumite)
Gökçe Karaköse-Bronz Madalya (Kumite)
Murat Güzel-Bronz Madalya (Kumite).
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi