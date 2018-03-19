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Malatyalı Karatecilerden 13 Madalya

Malatyalı Karatecilerden 13 Madalya
  • 20.03.2018
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Okullar Arası Gençler Karate Grup Müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandılar.

Okullar Arası Gençler Karate Grup Müsabakaları 17-18 Mart tarihlerinde Rize’de 21 ilden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Malatya’dan yarışmaya katılan sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Toplamda 13 madalya kazanan sporcular, yarı finale katılma hakkını elde etti.

Antrenör Zeki Uygur idaresinde yarışmalara katılan sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle:

Birinciler

Fatma Uygur-Altın madalya (Kumite)

Zeynep Şevval Sinan-Altın madalya (Kumite)

Ayberk Kökçü-Altın madalya (Kumite)

İkinciler

Mihriban Şahin-Gümüş madalya (Kumite)

Kerem Yurtseven-Gümüş Madalya (Kumite)

Vahit Deliktaş-Gümüş madalya (Kumite)

Üçüncüler

Seher Akdağ-Bronz madalya (Kumite)

Merve Han-2 Bronz madalya (Kata ve Kumite)

Zeynep Kılıçsız-Bronz madalya (Kumite)

Rabia Aysundu-Bronz madalya (Kumite)

Gökçe Karaköse-Bronz Madalya (Kumite)

Murat Güzel-Bronz Madalya (Kumite).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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