Mühendisler Malatya’yı Konuştu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Malatya İl Temsilciliği yöneticileri, geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kuruldaki seçimlerde, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanlığına iki yıllık aradan sonra seçilen Fevzi Çiçek’e, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Mühendislerin ziyaretinde kent sorunları konuşuldu.

Başkanlığa yeniden seçilen Çiçek’i kutlayan İMO İl temsilcisi Bedri Özten, “TMMOB bileşenleri olarak yaşadığımız kente el birliği ile geçmişte olduğu gibi bundan sonrada hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Ziyareti anlamlı ve çok önemli bulduğunu belirten ZMO Şube Başkanı Çiçek de “Amacımız Malatya’ya hizmet. Geçmişte beraberce yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da yine birlikte yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette, son dönemlerde yaşanan kuraklık, verimli tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, Bostanbaşı Kanalı ve kanal güzergahında oluşturulan kavşak düzenlemelerinin çarpıklığı, otoparkların yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, ulaşım ana arterlerinde bulunan kamu hizmet binalarının yarattığı olumsuzluk, belediyelerin villa- konut yapma yerine arsa üretmeleri gereği gibi kente dair bir çok sorun konuşuldu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com